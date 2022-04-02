2022年底大選將至，台北市議員羅智強近期展開1000公里傾聽桃園之旅，為參選桃園市長試水溫，他原訂今早10時以線上直播方式對外宣布參選與否，豈料凌晨2時突然喊卡。對此，同黨市議員游淑慧表示，給他幾天好好休息，讓大家也好好思考，不希望任何人受傷。

國民黨桃園市長布局陷入困局，桃園市議長邱奕勝力挺立委呂玉玲，但羅智強參選意志強烈，即使黨中央定調徵召在地人，派出黨祕書長黃健庭和羅密談2小時仍無共識，原先羅智強打算今天宣布參選，豈料前晚又接到黨主席朱立倫電話，懇談3小時後事情又出現變化。

游淑慧今還原昨晚經過，她表示自己在晚上12點多接到羅智強電話，對方開頭第一句就語氣低落地說「先不要唸他」、「事情有新變化」，接著說主席在電話中談了很多自身的考量和想法後，因此他能暫緩宣布，並取消今天的直播計畫，最後決定尊重主席意見。

游淑慧說，羅智強覺得最難過和對不起的是支持者，因為這段時間以來，支持者給予很多鼓勵和期待，且他自認不是反反覆覆、扭捏不前的人，此次卻一波三折，但他不希望因為個人因素，讓黨承受更多爭議，也讓桃園市長初選初期就蒙上陰影，最後決定連假期間暫時不對外做宣布，自己也利用這段時間持續思考和沈澱。

游淑慧說，我們不希望任何人或黨受到傷害，只是希望最強、最好的人可以出征桃園市，把桃園市贏回來，是對市民的交代、對支持者的鼓舞，這段時間大家就好好休假，我相信等連假過後，黨中央和羅智強之間都會有更聰明和明確的選擇。