國民黨主席朱立倫2日上午赴苗栗姜太公道場，對苗栗縣長參選人提名期程，表示將提出最好人選。苗栗縣黨部主委鍾東錦在旁陪同。（謝明俊攝）

密談三小時！羅智強參選桃市被喊卡 朱立倫：會有適當戰場讓他發揮

原本預定在2日上午10點要公開說明參選桃園市長與否的羅智強，臨行前突然然喊卡，據悉，前一晚國民黨主席朱立倫曾與羅智強懇談3個小時，國民黨主席朱立倫2日上午在參加苗栗縣銅鑼鄉姜太公道場活動時表示，國民黨最重要的是團結，他相信羅智強會做出最強且最有智慧的決定。至於苗栗縣長參選人提名作業，未來也會以科學方式及地方協調來提名最佳候選人。

朱立倫雖未直接說明羅智強2日上午的直播宣言臨時喊卡，是否與他前一夜的懇談有？以及懇談的內容為何？但是依照羅智強喊停的動作看來，朱立倫的談話內容，應已讓羅智強接受理解。

朱立倫表示，國民黨最重要的是團結，國民黨有優秀的同志，大家一起來努力對黨會愈來愈好，羅智強是國民黨的戰將，戰將會以黨的進退選擇最適合的戰場，讓羅智強來發揮，在最需要的地方，最需要的時候，他相信羅智強會做出最強最有智慧的決定。

朱立倫強調，桃園沒有任何分裂的本錢，我們一定會秉持科學的民調，加上地方的協調，桃園一定會團結一致，獲得勝選，更何況團結都不一定會贏，更遑論不團結。

另外，對於苗栗縣長、縣議員及鄉鎮市長提名作業期程，朱立倫指出，苗栗是國民黨執政的縣市，無論是徐耀昌縣長、過去的劉政鴻縣長，都是受到縣民的肯定，加上過去的傅學鵬縣長，2位立法委員，以及議會在議長鍾東錦的領導下，只要我們團結，一定會勝選，這點毫無疑問，黨中央一定會用最科學的方式，以及地方協調的方式，來推出縣長候選人、以及議員、鄉鎮市長候選人。