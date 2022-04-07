國民黨今天舉辦青年訓練營「藍海戰鬥營」，黨主席朱立倫聆聽完33位參選人1分鐘簡報後，分享自己打選戰心得，接班台北市議員羅智強參選大安文山區的楊植斗也坐在台下，朱也意有所指地說，他期許大家成為這個黨未來的戰力，所謂的戰力不是口才好會辯，而是黨整體最大的助力，而非破壞團結的人。

為提拔青年參政，國民黨推出青年民調加權，規範黨內青年參選人須參加「藍海戰鬥營」，才具加權資格，台北場今天在國民黨智庫拉開序幕，一開始由有意參選的藍營青年上台簡報1分鐘，在由黨祕書長黃健庭、黨主席朱立倫點評。

朱立倫首先有感而發地說「年輕真好！」，接著分享當年他從台大教授決定到桃園選立委時的心路歷程，他說，他始終認為選舉光靠空戰是不夠的，尤其是議員選舉，參選的人很多，若不透過一步一腳印的拜票，讓民眾認識你，投票時很難真的投給你，他當時要選立委時，1天就至少握超過1千雙的手，就是靠腳走出來的。

朱立倫強調，今天他成為國民黨主席，這不是權力而是承擔，他必須負起黨活下去的責任，讓黨有錢過日子，發揮戰力，不然面對民進黨抄家，國民黨早已是一窮二白。還要面對黨內這麼多不同想法的人，很多人想到自己利益、自己未來情況下，怎麼匯集起來，團結起來，這是最重要的。

朱立倫直言，民進黨也看準國民黨這問題，不斷透過媒體放大選染，民進黨自己的初選也是廝殺嚴重，比如屏東也殺到一蹋糊塗，各地也是砍到見骨，但他們透過媒體、網路力量把爭議縮到最小，加上民進黨的天性，他們知道自己是一群獵人，把獵物拿下來才能分食。

反觀國民黨，朱立倫說，國民黨這群獵人，自己都殺成一團讓獵物跑掉了，這是大家都知道的笑話，所以民進黨就不斷的製造我們的內訌，把小事放大，這沒有辦法。

朱立倫因此期許在場議員參選人，知道這狀況後，要成為這個黨未來的戰力，不是口才好，不是會辯，而是怎麼成為黨最大的助力，讓黨能發揮更大的戰力，而且是團結的戰力，成為助力而不是破壞團結的人。