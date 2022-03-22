衛福部公布健保部分負擔方案，調整急診、藥品、慢性處方箋、檢驗檢查費部分負擔，約有1454萬人受影響，預計5月前正式上路。國民黨團今天表示，衛福部去年調高健保費率，今年又再度調整民眾健保自付額比例，無法接受把民眾當提款機的方案，要求衛福部暫緩實施該方案，再聆聽各界意見。

根據衛福部公告的最新方案，原本免部分負擔的慢箋、檢查檢驗都將收費，慢箋首次調劑將比照藥品收費，但第二、三次免收，檢查檢驗則是基層院所500元以下免收，500元以上及到大醫院要收，均按費用10％至20％收取；急診也調整為輕症跑大醫院最高收800元。

對於健保部分負擔新制，國民黨衛福委員會召委林為洲表示，此制度一通過，將來只要去地區醫院以上的醫院，幾乎都有增加費用，由民眾買單來彌補健保基金的不足。

林為洲質疑，然而，衛福部卻說，國人平均一年看病次數約15次，若因健保改革少看1次病，將省下300多億元，但又提高健保部分負擔費用，聲稱1年增加100多億，這邏輯有點矛盾。

林為洲說，支持健保改革，但不能把民眾當提款機，一方面提高每月繳交的健保費，另一方面又提高民眾看病部分負擔，他建議，未來是否讓家務所得更高者，負擔更高健保費，讓弱勢得到健保社會福利。

國民黨團副書記長謝衣鳯說，此次健保改革，增加慢性處方箋，收取藥品部分負擔，並沒有提高醫療品質，也沒有緩解慢性病人數，也沒有減少藥品費用支出，健保署該做的是，針對慢性病患者提供整合性醫療照顧，以減少慢性病患者有嚴重併發症，真正達到整體性減少醫療支出。

謝衣鳯批評，政府一昧開放萊豬、核食，但又增加健保部分負擔費用、調漲健保費用，讓台灣民眾為民進黨政策買單；國民黨團總召曾銘宗表示，萬物齊漲下，政府又帶頭調漲健保費率、增加健保自付額，是否帶動民間業者也調高物價，引發通貨膨漲，黨團要求衛福部暫緩實施該方案，再聽聽外界意見。