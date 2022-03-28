候任總統尹錫悅 半數韓國民眾不看好 18:262022/03/28 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國民調機構Realmeter於28日發布最新民調，不看好候任總統尹錫悅施政前景的韓國民眾連續兩周上升，上周增加4個百分點至49.6％。而在同時，看好的民眾佔比則下降3.2個百分點至46％。 這項調查是在21日至25日向全國2,512名成年人進行。 總統文在寅的施政表現方面，支持率較上周上升4個百分點，為46.7％。不支持率則下降3.5個百分點，為50.7％。 全國僅9所大學通過 金大反菸計畫獲衛福部肯定 陸擬推多項措施 拓寬民企債券融資管道 #全國 #百分點 #韓國 #任總統 #尹錫悅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》青年買房力下降 這都少最多 11:072022/03/28 財經 向美靠攏 韓國熱衷參與《印太經濟架構》 04:102022/03/27 話題觀察 六都青年購屋力下降 都因這三個因素 15:022022/03/28 財經 尹錫悅將派團赴美 聚焦韓美同盟、北韓問題 16:112022/03/27 國際 照顧農漁 高雄大學與全國農業金庫策略聯盟 16:182022/03/28 寶島 竹縣運動培訓補助 最高每月12K 04:102022/03/27 地方新聞 是真的！大S、具俊曄已完成結婚登記 紀念日卻是這天 17:142022/03/28 娛樂 新北聽障選手莊智傑 奪全國身障運射擊10公尺空氣手槍銀牌 17:322022/03/27 體育 2022全國跨域遊憩競賽 激發靈感迎接觀光榮景 21:452022/03/27 寶島 剛試射洲際飛彈 北韓傳重啟核試驗 04:102022/03/28 話題觀察 一秒到東大門！台北花園推韓國美食節 會員買一送一 11:062022/03/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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