韓國民調機構Realmeter於28日發布最新民調，不看好候任總統尹錫悅施政前景的韓國民眾連續兩周上升，上周增加4個百分點至49.6％。而在同時，看好的民眾佔比則下降3.2個百分點至46％。

這項調查是在21日至25日向全國2,512名成年人進行。

總統文在寅的施政表現方面，支持率較上周上升4個百分點，為46.7％。不支持率則下降3.5個百分點，為50.7％。