大陸「3·21」東航MU5735班機事故發生後，大陸國家主席習近平隨即作出指示，要求全力組織搜救，3月31日主持召開中央政治局常委會會議時，也聽取應急處置情況匯報，專題研究部署下一步工作。為貫徹落實習近平重要指示精神，全國安全生產電視電話會議日前在北京召開，對壓緊壓實安全責任，全面加強安全生產工作進行部署。

據澎湃新聞報導，該會議部署進一步強化安全生產責任落實、堅決防範遏制重特大事故的15條措施，主要包括嚴格落實地方黨委安全生產責任、嚴格落實地方政府安全生產責任、嚴格落實部門安全監管責任、嚴肅追究領導責任和監管責任、企業主要負責人必須嚴格履行第一責任人責任、立即深入扎實開展全國安全生產大檢查、牢牢守住項目審批安全紅線、嚴厲查處違法分包轉包和掛靠資質行為、切實加強勞務派遣和靈活用工人員安全管理、重拳出擊開展「打非治違」、堅決整治執法檢查寬鬆軟問題、著力加強安全監管執法隊伍建設、重獎激勵安全生產隱患舉報、嚴肅查處瞞報謊報遲報漏報事故行為以及統籌做好經濟發展、疫情防控和安全生產工作。

會議強調，要抓好安全生產工作作為完整準確全面貫徹新發展理念、推動高品質發展的重要舉措，牢牢守住項目審批安全紅線，防範化工產業承接地安全風險。各級領導幹部嚴格履責、分兵把口，切實抓具體、抓扎實、抓出成效。

而各有關部門要嚴格落實「三個必須」要求，按照「誰主管誰牽頭、誰為主誰牽頭、誰靠近誰牽頭」原則及時明確職責、主動擔當履責。要立即深入扎實排查重大風險隱患，列出清單、明確要求、壓實責任、限期整改，嚴厲查處違法盜採、瞞報事故等嚴重違法行為，儘快扭轉事故多發局面。