疫情干擾，氣動元件廠台灣氣立7日公布，3月合併營收1.63億元，年減5.10％，衰退幅度優於原先預期年減一成，改寫同期次高；第一季合併營收4.67億元，年增4.65％，改寫同期新高。

3月起進入氣動元件產業傳統旺季，氣立3月接單情況不錯，囿於大陸浙江平湖、上海廠都曾配合當地政府防疫政策規定，3月都各停工4天，深圳銷售公司則停工1周，氣立原本預估3月出貨及營收年減約一成，不過7日公布3月營收衰退幅度5.10％，第一季合併營收年增4.65％，不單創同期新高，也符合原先預期。

氣立表示，3月大陸疫情突然轉趨嚴重，主要營運據點上海、深圳及平湖等因當地政府封區停工措施影響，不僅生產及出貨時間縮短，物流及客戶端收貨亦不穩定，導致3月營收較去年同期略為下滑。

氣立指出，近期大陸疫情還未明顯趨緩，因應各廠區可能受當地政府區域管制而突然宣布停工，將機動配合管制時間進行調班調工生產。另考量封區管制措施，可能導致物流配送中斷而影響出貨，氣立已針對各廠區間的庫存進行調整，視各地政府的疫情管控措施，以及交通運輸狀況，配合客戶需求，機動支援出貨，希望降低對氣立營運的衝擊。

氣立指出，依據過去兩年經驗來看，整體自動化設備市場需求依舊存在，短期，會隨著疫情的反覆，使得營運成長動能暫趨保守，等疫情減緩受控後，預期將可恢復正常出貨狀態，營收也可望陸續回補。

氣立指出，氣立泰山廠及上海廠近兩年來也積極進行生產智能化的提升，除加快生產設備的更新外，更注重自動化效能及與ERP系統間的連結，在生產及管理面軟硬體的強化下，不只使產能的提升，更能提高生產效率及降低耗能，持續優化製程來降低成本，以提高市場競爭力。