中部輪胎及汽車零組件大廠，再度延長旗下大陸昆山工廠停工期限。正新旗下正新橡膠（中國）公司，建大旗下建大橡膠（中國）公司、六暉-KY旗下六暉智能科技（昆山）公司，及帝寶旗下帝寶交通器材（昆山）公司，13日公告配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長「靜默期」（停工期限），至4月19日24時止。

上述業者表示，駐廠人員持續進行自主健康管理，公司配合當地政府防疫規定，採取相關因應措施，並認為此事件，對公司財務及業務，尚無重大影響。

另導線架與文具大廠順德，旗下順德工業（江蘇）公司公告，配合當地政府防疫措施，自4月13日至19日實施「閉環生產」。至於公司申請實施「閉環生產」，可降低對生產活動的影響。

正新透露，昆山廠主力輪胎，包括Maxxis品牌的轎車胎，及大卡客車胎等輪胎，因工廠備有輪胎庫存，一旦解除暫時停工限制後，要即時出貨，並沒有問題。

此外，正新重慶廠也生產Maxxis品牌轎車胎，若非車廠客戶，昆山廠Maxxis品牌轎車胎，為因應大陸客戶的急單，可考慮轉單至重慶廠生產；反之，若是車廠客戶，因牽涉工廠生產認證，則無法轉單。至於正新旗下廈門廠及海燕廠等廠區，分別生產正新（Cheng Shin）品牌的轎車胎，及大卡客車胎等產品。正新說，配合防疫規定，駐廠同仁持續自主健康管理，及採取相關因應措施。至於部分人力維持待命，並與客戶及供應商保持聯繫，以利進行復工準備。

建大指出，旗下昆山廠主力產品，包括Kenda品牌的轎車胎、機車胎、自行車胎及工業用車胎等輪胎，萬一昆山廠停工時間再拉長，昆山廠的上述輪胎，可轉移至集團旗下天津廠生產應急。