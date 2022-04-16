受台幣貶值影響，台股上市櫃公司三月營收交出不錯成績，年增13.95％，創同期新高。累計第一季營收年增13.07％，也創同期新高，可預期接下來將公布的第一季財報不會太難看，降低台股的不確定變數。

台股三月營收有一八二家創新高，家數為近一年來第二高表現，相關個股短線股價較有表現的機會。產業別觀察，電子與傳產皆有，半導體創新高家數最多，其次是鋼鐵、PCB、航運、電動車電池等等，共通點就是與產品漲價有關。在產品銷售可能受經濟成長趨緩影響下，產品漲價就成為推升營收創高的重要動能。

半導體上肥下瘦 避開消費性電子

半導體產業上下游營收創高相對整齊，IC設計、晶圓代工、封測、矽晶圓均創新高。其中，晶圓代工因產能利用率仍維持高檔，同時受惠於報價提升與客戶產品規格升級，整體營收年增約33％。即便目前終端應用市場傳出需求反轉雜音，今年先進製程、成熟製程產能均將維持滿載，加上漲價、產品組合優化及台幣貶值效應，全年營收應還有二成以上的年增幅，為短線已跌深的股價，創造反彈的基本面有利條件。

但晶圓代工以外的半導體供應鏈，接下來可能略有調整。近期受通膨、烏俄戰爭及上海封城等利空衝擊，消費市場需求已受到影響，消費性電子產品砍單聲四起，消費性電子為終端應用的營收占比越高的供應鏈，營收下修風險就越高。反觀車用、HPC及工控為終端應用的營收占比越高，營收上修機會就越高，主因獲得更多消費性電子應用所釋出的代工產能，終端產品產量增加，所需的相關晶片就會增加。

鋼鐵漲價效應開始顯現

由於鋼鐵產業漲價效應已轉趨明確，營收創高家數變多將是預期中的發展。上游原料因烏俄戰爭出現飆漲，推升國際鋼鐵價格後，國內鋼鐵龍頭中鋼(2002)三月中已調漲四月及第二季內銷盤價，子公司中鴻(2014)隨後也調漲四月內銷及五、六月外銷盤價，漲價效應會在第二季營收反應。三月連續調漲鋼筋的內銷盤價的鋼筋廠豐興(2015)，三月營收已先創新高。

另受惠碳鋼、不鏽鋼報價同步走揚、銷量成長及工作天數恢復正常等情況，彰源(2030)、大成鋼(2027)、新鋼(2032)、東明-KY(5538)等不鏽鋼廠，三月營收創新高的族群性明顯。因國際對俄國的經濟制裁及金屬出口、鋼廠產能要恢復正常運作均需一段時間，整體鎳、鋼鐵等缺口仍存，廠商預期短期不鏽鋼價有一定支撐，對第二季價、量多抱持正向看法，營收有續創新高的機會。

電動車銷售高速成長 持續推升供應鏈營運

俄烏戰爭目前已對汽車供應鏈產生車輛零組件、原物料短期斷鏈、供應不穩及供給減少等負面衝擊，例如中國三月國內汽車產量就比去年同期減少9.1％。

但在車廠優先生產電動車的策略下，中國三月國內電動車產量則逆勢比去年同期成長110％，帶動生產電動車所需相關需求持續走升，成為國內電動車電池供應鏈三月營收同步創高的主因。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1129期》)