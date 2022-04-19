美股超級財報周登場，電動車龍頭特斯拉第一季財報21日將揭曉，市場看好，其首季獲利有望年增逾一倍，加上外界關注的上海的超級工廠，也在停工近三周後傳出復工消息，激勵特斯拉18日上漲1.96％。台股電動車概念股19日同步「飆風」，精星（8183）、華孚（6235）、美琪瑪（4721）、順德（2351）強漲慶賀。

10年期美債殖利率18日達2.884％、觸及三年高點，電子股近日來利空雲集，受俄烏戰爭、美國升息、通膨壓力、庫存調整、上海停工等影響，電子族群股價「洗到脫皮」，上市電子類股指數4月來重挫逾6％，與大盤同步失守所有均線，惟具綠能長線題材加持的電動車族群，近期走勢相對強勁。

電動車龍頭特斯拉將於美股20日盤後、台灣時間21日凌晨公布財報，特斯拉先前已公布，今年首季全球交車量逾31輛，再創歷史新高。華爾街也預期，特斯拉上季有望交出每股純益（EPS）將達2.47美元， 較去年同期的0.93美元，成長1.65倍，營收可望達180億美元，年增73％。

特斯拉需求爆單，電動車相關供應鏈體系也「分一杯羹」，台股電動車、車用電子概念股在財報公布前夕，吸引資金搶先卡位，立凱-KY、美琪瑪、順德19日盤中大漲逾4％，精星、華孚、乙盛-KY、貿聯-KY、同致漲幅也逾3％，康普、致茂、凡甲等也上漲逾2％。