指數投資商品「元大綠能N」（020032）於今日正式掛牌交易。此檔ETN連結「特選台灣綠能報酬指數」，發行價格為每單位5元，發行10年期。但受到大盤重挫，成分股下跌影響，開盤後破發，盤中跌幅超過3％，來到4.84元。

「元大綠能N」最大特色為，投資兼顧綠色能源發展、企業獲利及環境永續。100％連結「特選台灣綠能報酬指數」表現，指數係精選台灣太陽能及風力發電產業鏈具代表性的綠色能源共20檔成分股票。

目前「特選台灣綠能報酬指數」前六大成分股為：亞泥(1102)、中鋼(2002)、台達電(2308)、中美晶(5483)、信邦(3023)、東元(1504)，合計約占7成；另外還有貿聯-KY(3665)、中鼎(9933)、聯合再生(3576)、中興電(1513)、世紀鋼(9958)、元晶(6443)等。指數成分股於每年10月重新定審，以符合「特選台灣綠能報酬指數」投資策略。回測過去5年績效顯示，累積總報酬為105％。