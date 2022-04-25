元大金旗下元大證券指出，「元大特股高息N」(020008)將於2022年4月29日到期，2022年4月27日為最後交易日。投資人仍可於2022年4月27日收盤前在集中市場上進行交易買賣，若持有至到期，證券商將以最後交易日收盤指標價值自動結算，並於2022年5月4日撥付款項給投資人。

元大特股高息N連結「特股高息20報酬指數」，專門提供給想投資特別股及高殖利率股的穩健型投資人。2019年4月25日以新台幣10元發行價上市以來，無畏大盤震盪，報酬率穩定成長，價格最高曾來到13.54元，漲幅高達35.4％，此檔ETN能長期穩定獲利的原因，是來自於連結指數的優異選股策略。

元大證券目前已發行9檔各具特色的ETN。例如，引領台股龍頭的元大台股領航N(020020)、元大特選電動車N(020028)、元大ESG高股息N(020029)、元大櫃買半導體N(020023)、元大綠能N(020032)等主題式ETN。