鼎炫-KY（8499）今日公佈2022年3月合併營收達1.88億元，由於受新冠肺炎疫情升溫，政府加大防控措施，使得整體約有二成訂單認列進度遞延，致3月營收呈現年、月雙減，寫2020年4月以來低點；累計2022年第一季合併營收為新台幣6.28億元，年增7.53％，為歷年同期新高紀錄。

展望2022年第二季，鼎炫-KY仍持續密切留意疫情發展，謹慎落實相關防疫措施，以確保員工健康、客戶服務品質不受影響，且先前針對旗下中國昆山廠、重慶川揚廠暫時停工期間，採取人員調休方式，未來將以補班、加班等方式加緊生產作業，同時亦嚴控相關成本、費用執行，此外，觀察中國疫情升溫影響整體供應鏈穩定度，有望待疫情逐步趨緩後，在整體客戶庫存水位偏低之情況下，有機會進一步帶動訂單回補需求拉升，帶動整體營運保持良好動能。

鼎炫-KY表示，3月中國疫情急速升溫，多地採取封閉管理與集中隔離以防堵疫情擴散，EMI材料事業方面，主要以中國內銷業務為主，雖整體材料生產並無影響，惟客戶受疫情干擾而有部分訂單延後出貨，加上衡器事業外銷代工業務則受上海封城管制影響訂單出貨排程及營收認列，整體影響集團約兩成訂單延後，鼎炫-KY仍持續與客戶及供應商調整訂單出貨時程，並嚴加庫存管理力道與管控原料採購穩定度，以期創造整體營運正面之挹注。

鼎炫-KY指出，第一季整體營收表現仍繳出年增7.53％，並改寫歷年同期新高水準，除EMI材料業務持續受惠美系主要客戶持續推動新品上市計畫而拉升整體備貨力道，帶動首季出貨表現站穩高水準，另一方面，近年集團持續強化衡器事業產品研發改良設計、自有品牌業務調整、擴大外銷代工訂單表現等，自去年下半年起衡器事業銷售動能穩步回升，進一步堆疊集團整體營運，第一季EMI材料、衡器事業銷售皆分別繳出年增3.12％、19.61％之表現。