5月母親節檔期活動開跑，經營85度C的美食-KY(2723)今年以「時尚女王媽咪」主題推出6款母親節蛋糕應戰，同步祭出預購折扣及抽獎活動優惠，預估2022年全檔期可售出21萬顆整模蛋糕、年增約3.1％，目標帶動業績突破1億元、年增6.5％。

美食-KY表示，近期營運仍多少受疫情影響，但今年以來蛋糕業績仍小幅成長2～3％。對此，今年以「時尚女王媽咪」為主題，推出2款6吋、3款8吋及1款10吋母親節主題蛋糕，數量與去年相同，價格帶則落於460～1150元區間。

美食-KY表示，近年來民眾挑選蛋糕強調視覺、味覺兼具，除了偏愛主題造型，對食材也相當講究。公司力抗原物料飆漲逆風，雖選用歐洲銷售冠軍的法國愛樂微鮮奶油、百年歷史的比利時嘉麗寶巧克力、法國Boiron保虹果泥等進口食材，仍堅持物超所值的平價定位。

為衝刺市場買氣，美食-KY即日起至5月5日祭出門市預購享85折優惠，並針對85 Cafe APP會員推出抽獎活動，5月8日前購買任一母親節主題款蛋糕即可參加，有機會抽中iPhone 13 Pro Max、AirPods Pro、LA MER經典乳霜、LG空氣清淨機、Roborock掃地機器人等。

美食-KY截至去年底台灣門市450家、中國大陸573家、美國66家、澳洲13家、香港6家。受中國大陸疫情升溫影響，2022年首季自結合併營收48.52億元，季減3.43％、年減0.42％，但美國3月營收連13月繳出雙位數年成長，成為力撐營運主力。

美食-KY表示，3月北美營收除較疫情前的2019年同期成長，更一舉改寫單月新高紀錄，貢獻今年重要營收成長動能。集團明、後2年將在北美積極展店，以加速營運成長動能，並進一步提升營收貢獻比重。

展望後市，儘管近期亞洲各地面臨確診人數增加挑戰，但美食-KY認為隨著疫苗及防疫概念的與時俱進，「與病毒共存」將成為多數國家普遍作法，使民生消費可望穩健復甦，有利營運在度過短期亂流後站回成長軌道。