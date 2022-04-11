廣華-KY（1338）自結3月合併營收7.23億元，月增26.29％、年增2.51％；累計第一季合併營收20.92億元、年增18.01％，創同期新高。

廣華指出，中國大陸車市穩定，占廣華營收比重超過六成的日系品牌車廠拉貨順暢，加上工作天數相較2月恢復正常，帶動廣華3月營收成長動能較2月增溫，雖整體訂單仍有車用晶片短缺與疫情管控等負面因素干擾，但在品牌車廠積極回補庫存及消化遞延訂單下，挹注整體客戶備貨力道保持良好水準。

廣華表示，對岸政府持續推動環境保護政策，以節能減碳的重點面向，全面推動綠色轉型，廣華近年致力發展多種環保表面加飾處理技術，例如乾式轉印工藝技術，相較於噴塗及濕式轉印技術可有效減少廢水、廢渣、廢氣之產生，在品牌車廠積極執行減碳排、提倡環保的行動中，於內裝配飾件達到環保生產，且乾式轉印工藝技術能同時下降人力需求，提升生產效益，廣華將積極與客戶合作開發更多環保表面材及加工技術，力拚將占轉印件營收約五成的乾式轉印件產品比重進一步拉高，創造未來獲利表現更上層樓。