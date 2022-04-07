台鐵接連發生重大事故，交通部去年推動台鐵公司化，並迅速擬出草案，但引發基層不滿認為未充分溝通，台鐵企業工會發起五一勞動節不加班，台灣鐵路產業工會也支持行動。交通部長王國材表示，依照《勞基法》，工會可以五一勞動節不上班，「我祝他勞動節快樂，但民眾可能不會快樂」，會請他們再思考一下，這雖然是屬於他們的節日，但台鐵還是以服務乘客為主。

王國材指出，這段時間，包括今天的詢答，他會把交通部可以同意的、不能同意的事項都說明理由，這就是理性溝通，期待和工會一起面對落實台鐵安全基礎的工作，現在還有一些沒共識的地方，大家應用理性方式，比較重要。

王國材說，0402太魯閣事故週年追思會當天，有位家屬有講一句話，他說看到交通部把改革送到立法院來了，但過去1、20年都沒有成功，不知道這次走不走得下去。王強調，「我這邊一定會走下去」，也希望立委都能支持。

立法院交通委員會今邀請交通部與台鐵對「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」報告並進行詢答，立委陳椒華表示，太魯閣事故迄今1年，台鐵違反《職安法》的違規件數達21件，創歷年最高，另新採購新車如EMU900型故障不斷，可見台鐵安全與車輛折舊或公司化無關，而是內部管理問題，要求暫緩審查國營台鐵公司設置條例。

陳椒華指出，條例內容不斷強調資產，卻忽略大眾最在乎的鐵路安全，呼籲台鐵安全內部研擬應該要納入基層參與，並檢討SOP、教育訓練落實，才是社會期待的鐵路管理。

立委劉世芳詢問，若台鐵工會五一真的發起不加班，交通部有何因應機制？王國材回應，公路運輸將會待命，視當天情況啟動支援。