大陸央視新聞報導，聯合國安理會美東時間6日舉行生物安全問題阿里亞模式會議。中國常駐聯合國副代表戴兵指出，堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生化武器，敦促尚未銷毀化學武器的國家盡快銷毀其庫存。近期俄羅斯公布大量與美國生物軍事活動相關的文件。相關國家應採取負責任態度，及時、全面澄清其生物活動，並進一步提高全球生物活動的透明度，消除國際社會的疑慮。

戴兵表示，中國在二次世界大戰期間深受生化武器之害，一貫主張全面禁止和徹底銷毀包括生化武器在內的一切大規模殺傷性武器，堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生化武器，敦促尚未銷毀化學武器的國家儘快銷毀其庫存。所有締約國都應認真遵守《禁止生化武器公約》的目標和原則。

戴兵指出，本周日將迎來《公約》開放簽署50周年。當前生物安全領域的相關情況突出表明，重啟公約核查議定書談判並建立一個公正、獨立和專業多邊核查機制已成為當務之急。這一機制是消除潛在生化武器威脅、提高公約權威性和有效性的必要手段，其建立決不應受到任何國家的阻撓。

戴兵強調，近期俄羅斯公布了大量與美國生物軍事活動相關的文件，引發國際社會極大關注。新冠肺炎疫情告訴我們，作為維護國際和平與安全的關鍵一環，生物安全沒有邊界，涉及全人類的共同利益。任何有關生物軍事活動的資訊和線索都應引起國際社會的高度關注和重視，避免造成不可彌補的損失。

中方歡迎在《公約》、聯合國等框架下，由國際社會對俄方披露的文件進行評估，同時以公平、公正方式聽取相關國家澄清。相關國家應採取負責任的態度，及時、全面澄清其生物活動，並進一步提高全球生物活動的透明度，消除國際社會的疑慮。