已和台灣斷交的南太平洋島國索羅門群島日前宣布與大陸簽署安全合作架構協定，外界擔憂中國在南太平洋建立海軍基地的可能性。外交部今天表示，中方宣稱不追求設立軍港這樣的說法不可信。我方對此表達嚴正關切，也呼籲索羅門群島切勿淪為中方軍事籌碼，協助中國擴大在太平洋的軍事據點。

中國日前否認有意於索國興建軍事基地，但澳洲媒體報導，已掌握一份來自中國國企的外流文件顯示，早在2020年就曾提出於索國推動解放軍基礎設施的構想。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會回應媒體提問表示，有看到索羅門群島日前與中國已經簽署中索安全合作架構協定，索羅門可據此協定，要求中國派遣公安、武警、軍事人員、執法人員跟武裝部隊可以到索羅門群島協助維持穩定，中國也可根據協定，將船艦停靠在索羅門群島的港口進行補給作業。

她說，中國跟索羅門群島簽訂這樣一個秘密的安全協定，已經引發澳洲和紐西蘭等相關國家，以及國際社會高度關切，澳洲國防部長、澳洲外長和太平洋事務部長都指出，永久性的軍事基地有損區域的穩定跟和平，而且中方宣稱不追求設立軍港這樣的說法不可信。

紐西蘭總理、紐西蘭的外長也指出，相關軍事化舉措，有損區域的和平跟透明的原則，造成安全的威脅，歐江安強調，外交部跟澳洲跟紐西蘭的民主的盟友立場一致，我們對中國跟所羅門他們簽訂了一個秘密的一個安全協定表達我方嚴正關切。

她說，中國跟索羅門的安全協定威脅到區域安全、破壞現狀以及民主盟友的補給鏈，呼籲索羅門群島切勿淪為中方軍事籌碼，來協助中國擴大在太平洋的軍事據點，台灣會跟友邦和理念相近國家共同努力維護以規則為基礎的國際秩序，和相關區域的和平及穩定。