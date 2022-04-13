澎湃新聞13日報導，中航工業微信公眾號12日刊文稱，新中國航空工業發展71周年暨闊步新時代航空強國新征程大型交響合唱音樂會《藍天禮讚》首演國家大劇院新聞發布會12日在北京舉行。大陸航空工業紀檢監察組組長任玉琨指出，2021年，大陸航空工業全面完成了各項考核任務，殲20匿蹤戰鬥機戰巡東海、警巡南海成為訓練常態。

大陸航空工業紀檢監察組組長、黨組成員任玉琨致詞表示，2021年，航空工業全面完成了各項考核任務，科研生產走上均衡，裝備交付創造新高，獲得了大陸國務院國資委經營業績和中共黨建考核「雙A」的優異成績，殲20強軍報國換上中國「心」，戰巡東海警巡南海成為訓練常態。

據報導，在3月31日舉行的大陸國防部例行記者會上，國防部新聞發言人吳謙大校對殲-20與美軍F-35戰機近距離相遇的記者提問回應，吳謙表示，人民空軍肩負著保衛國家領空安全的神聖職責。必須強調指出，在捍衛國家主權安全問題上，中國人民解放軍始終是敢於亮劍、善於亮劍的。

殲-20是中國大陸裝備的第一種有人駕駛匿蹤戰鬥機，原型機在2011年首飛。2017年，殲-20首次以三機編隊的形式參加慶祝人民解放軍建軍90周年閱兵式，同年，中國大陸國防部發言人正式宣布殲-20已經批量交付部隊。