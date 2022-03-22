面對2050年「淨零碳排」挑戰，蔡英文總統聲稱要在「能源、產業、生活、社會」四大轉型路上，讓國家持續前進，國民黨認為，事實卻是跳票連連，持續開空頭支票！

回首近期台灣接連大大小小的停電，供電不穩已成國人的日常經濟、民生陷入危機，民眾、產業界必須提心吊膽地過日子，而鉅額的損失也永遠會是國人自行承擔。錯誤的能源政策，談再多都枉然。

另外，蔡總統的任期只到2024年，2016年上任時，蔡總統喊話「綠能發電佔比2成」，如今卻無法達標。根據依據經濟部能源局資料：2025年的再生能源發電占比僅15.27%，遠低於蔡英文總統承諾的20％。針對輪流停電的窘況，民進黨政府更不斷大內宣否認缺電事實、花式甩鍋轉移焦點。

國民黨呼籲，蔡總統與其談到2050年，開空頭支票讓民眾期待，不如先把2025綠能破口補上吧！只有全面檢討能源政策，才能讓民眾擁有安心的日常！