國民黨新北市黨部將提名37席市議員，22日至23日開放領表，23日至25日登記，擬參選新北市議員的前新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣、前新北市長室祕書吳訓孝今一同至國民黨新北市黨部，搶頭香領表。

戴湘儀表示，因為市長侯友宜做事態度讓他們非常欣賞，希望可以延續這樣的態度，服務大家，昨天晚上有點緊張，接下來領表要登記，大家也會一起，領表代表她正式投入新莊區選戰，覺得要扛的責任非常大，希望未來有機會替新莊跟市民服務。

挑戰新店選區的蔡畹鎣說，還沒時間緊張，每天行程緊湊，希望讓選民看見她的努力跟付出，這陣子她勤跑基層，很常到市場跟公園，今則是第一次站路口。

呂家愷說，自己是土樹三鶯土生土長的小孩，希望選民可以給他機會服務地方，被問到面對同選區的民進黨擬參選人卓冠廷，會不會有壓力？呂說，現在都還是黨內初選階段，卓也得面對初選 ，認為只要年輕人願意回鄉服務都歡迎 ，良心競爭不要噴口水，相信對地方都是好的發展。

而面對選戰激烈的三蘆選區，吳訓孝說，只要做好自己，抓穩自己的選舉和風格，相信會有很棒的結果。