「討厭國民黨」近幾年在社會上已成為口號，國民黨副主席連勝文表示，要如何將別人貼上的標籤給撕掉，是國民黨未來要努力的方向，並指出許多台人上街頭聲援烏克蘭，但提出的主張套到台灣時卻變成「投共」，國民黨還因此遭酸「披上藍袍就是投共」，讓連勝文氣罵「什麼道理，胡扯！」

台北市議員鍾沛君主持的Yahoo TV《今日誰來沛》，邀請到連勝文針對國民黨的未來布局進行討論，鍾沛君指出「討厭國民黨」近幾年在社會上已成為口號，且依然沒有明顯的削減，連勝文則表示當媒體鷹犬、網路走狗及網軍側翼三位一體的打法來給你貼標籤時，要怎麼將國民黨的理念傳達出去就成為課題。

連勝文以日前台人上街頭聲援烏克蘭為例指出，這些人提出的主張是和平、反戰，希望以談判取代戰爭，以外交方式取代軍事衝突，但這些在全世界都是普世價值的東西，若套到台灣上時就會變投共、親共，國民黨甚至因此在網路上被酸「披上藍袍就是投共」，讓連勝文忍不住說「講不通嘛！你這不是雙標嗎？塔綠斑這樣不是雙標嗎？」

連勝文表示，1996年發生飛彈危機時，自己正在美國讀書，當時他告訴老師若真的發生戰爭，他要馬上回台灣，「那時候對我來講沒有牽掛，唯一就是我家人都在台灣，所以我就是回來跟你拚，拚死拚活」，但連勝文指出隨著時間過去，他這一代的人已跳脫出血氣方剛的年代，有了心愛的人、在乎的事情，「很多事情不是去硬衝、硬幹」，「『跟你殺到底、跟你拚到底』，喊這樣我也很爽啊！每天這樣喊大家把我當英雄，網路上大家都讚讚讚，實際上是幹嘛？」

連勝文認為，有些錯誤的標籤我們要駁斥，但如果因為害怕人家所謂的憂讒畏譏，導致這種普世價值在台灣還要躲躲屈屈，被迫要說沒有主張和平，「如果國民黨淪落到為了要取悅這一部份的荒謬言論，把我們自己堅持是普世價值的理念放棄，那國民黨乾脆解散算了！」

連勝文更說，「你不喜歡國民黨這套，你覺得就是喊打喊殺，做鍵盤戰士、口水戰士、嘴砲戰士可以，那你加入別的黨，我們從零開始我都願意，這就是我們的底線！」