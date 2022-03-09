2022年底選戰逐日逼近，藍、綠陣營菁英輩出，老幹面臨新枝挾排山倒海直撲而至，備感腹背受敵！台中市第二選區民進黨市黨部原通過提N＋1共3席，上週因遭到黨內派系角力翻案！9日中常會開會確定通過改提名2席，但可「視情況」由黨主席徵召1席女性參選，新人林佳儀決定登記參選，使得二選區楊典忠、王立任、林佳儀將進行黨內初選。

台中市議員二選區（清沙梧）現任5席市議員中，有國民黨籍市議會議長張清照、副議長顏莉敏，及民進黨楊典忠及王立任2席；還有無黨籍受到民眾黨禮讓的陳廷秀等；面對年底選戰，除現任5席外，無黨前市議員尤碧鈴將捲土重來，還有綠營正國會新人林佳儀角逐。

民進黨台中市黨部原通過下屆選舉提名3席，即除2位現任市議員外，前交通部長林佳龍「台灣正青」子弟兵林佳儀，可不必通過初選就能獲得民進黨提名；引起立法院副院長蔡其昌系統不滿，認為該選區本屆王立任原本是落選，因尤碧鈴被解除議員資格才遞補，綠營實力不足以當選3席。

民進黨市黨部指出，中央今天拍板只提名2席，如林佳儀登記角逐，二選區就必須辦理初選，三選二提名兩席，各陣營黨內激戰在所難免。