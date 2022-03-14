藍委蔣萬安日前質詢問行政院長蘇貞昌，嗆蘇「你毋敢」保證不停電，蘇揆反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，蘇揆12日更指蔣的質詢是「街頭小混混」，對此，資深媒體人黃暐瀚認為，蔣萬安因為民調遭衛福部長陳時中超車，也遭台北副市長黃珊珊的進逼，所以質詢蘇貞昌時，態度明顯變強硬，就是為了解決3個隱憂。

黃暐瀚今（14日）在臉書發文表示，上周「中華傳播管理學會」公佈了一份，蔣萬安被陳時中超車的民調，大家都在討論：「陳時中超車了」！自己看到的卻是「黃珊珊已經爬到23%了」。

黃暐瀚指出，正當藍營支持者，擔心蔣萬安怎麼已經不是穩穩第一的同時，更該擔心的，其實是黃珊珊從15%，18%，現在已經爬過20%。有人說：「齁～那是因為蔣萬安還沒宣布參選啦～宣布參選之後，民調馬上就會上漲好多」那他弱弱地問一句，從10幾趴，爬到現在20幾趴的黃珊珊，有「宣布參選」嗎？

針對2022台北市長選情，黃暐瀚直言，藍綠白、蔣陳黃，條件都是一樣的，面對黃珊珊進逼，蔣萬安有「3個隱憂」：分別是「珊珊進逼」、「深藍失望」和「俄烏開戰」。其實「珊珊進逼」跟「深藍失望」，是同一件事，正是因為「深藍」有部分選民，對蔣萬安失望，所以他們漸漸轉向支持黃珊珊，才讓黃珊珊的民調爬過20趴。這群深藍，打死不投民進黨，因為覺得蔣萬安無法獲勝，或讓他們不喜歡，所以轉向支持黃珊珊。

至於「俄烏開戰」對蔣萬安的隱憂，黃暐瀚則指出，俄烏開打之後，人民許多政治人物，開始被檢視過去的服役狀況，替代役的林飛帆，閃退的林昶佐，都遭遇猛烈批評。蔣萬安因為椎間盤突出，改當補充兵，只當了14天，這件事，將成為蔣參選市長之路的軟肋。

黃暐瀚相信，蔣萬安自己很清楚這3個隱憂，所以上周質詢蘇院長，態度明顯變強硬，語氣也更高亢，就是為了解決這3個隱憂。