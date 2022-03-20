民進黨市議員初選將至，19日大旗美地區參選人李庭慧的車隊在美濃區路過對手林慧欣的造勢場合，民進黨立委邱議瑩直指這是挑釁。李庭慧20日對此感到錯愕、難過，也為唯一願意幫助她的同黨立委趙天麟抱屈。

李庭慧說，從沒想過這場選舉會因一次無心路過而充滿仇恨、對立，願為造成六位立委不開心致歉，也期許自己能繼續用年輕人的單純眼光看世界，秉持「讓政治不一樣」的初衷繼續前進。

對於街頭偶遇遭對手強力批判，李庭慧坦言自己自責、難過到無法入眠，當天她的掃街車隊是因碰到修路才臨時改道，沒想到卻因此讓選舉變調，不但造成六位立委不高興，也讓完全狀況外的趙天麟飽受攻擊，諸如挑釁、踩場、鬧事等激烈字眼更不斷出現在新聞報導中，對此她願誠心道歉。

回想自己的參選過程，李庭慧透露，父親已離開政壇多年，她卻仍因「政二代」形象而喪失初選加權機會，一開始曾積極想尋求「當地大人」支持，卻也處處碰壁，沒有嚴密地方組織與中央資源挹注的她只能一路帶著團隊蹣跚前行，整趟旅程中只有趙天麟願意撥空為她錄音、陪她掃街，對她伸出援手。

對於趙天麟被批評黨務不中立，李庭慧為趙天麟抱屈，她說，早在決定參選時，趙天麟就以「黨務中立」為由要求她辭去黨職，選舉過程中也再三叮嚀她的團隊一定要「尊重當地大人」，絕不可踰矩、造次，因此她雖然很羨慕其他夥伴有龐大組織專員可以協助辦座談會、有許多立委哥哥姊姊們可以陪著站台，但從來不曾抱怨，因為這是她自己的選擇。