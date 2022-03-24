立法院院會明天將處理18歲公民權修憲案，台灣青年民主協會今天邀集四黨青年代表舉行記者會，呼籲所有立委應落實18歲公民權修憲承諾，出席院會並投下同意票，將法案成功送出立法院，並預告明天將在議場外舉行「Vote for 18！十八歲公民權關鍵一戰」集會活動，關注修憲案表決情形。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，7年前經歷修憲議題的討論，但因為各黨對於修憲有不同想法，就算18歲共識高，但因為籌碼交換，導致修憲破局，如今終於有機會再討論，將監督看著所有立委，到底誰是真正支持。

張育萌強調，修憲非常困難，須有85位立委出席，單靠任何一政黨都不夠，更需要各政黨間彼此協力，他向朝野四個政黨喊話，盼真正支持年輕人的權利，不要逃避、成為歷史罪人，一起面對歷史珍貴的修憲時刻。

民進黨青年發展部副主任阮俊達偕同4位首投族的「國務青」到場支持，阮俊達指出，民進黨支持18歲公民權，更支持18歲公民權修憲案明天在立法院表決通過，呼籲國民黨不要杯葛。

國民黨青年團副總團長康晉瑜表示，國民黨修憲4大主張包含18歲公民權、動保、環境和政府體制，因此，18歲公民權一直是修憲4大主張之一，從2005年就有國民黨立委提案支持18歳公民權，明天國民黨會用自己的方式挺身支持。他認為，朝野各黨和社會各界對於動保有高度共識，不應該只是片面支持某些議題，而忽略其他議題。

民眾黨台北市中正萬華市議員候選人吳怡萱提到，18歲公民權的修憲案，從十幾年前就在討論，但都看到藍綠在政治算計中，犧牲公民權，黨團主張「一憲二法」，雖然最後通過的版本不是民眾黨，但只要能往年輕人參政努力，全力支持

時力新北新莊區市議員候選人吳香君說，民法成年年齡下修到18歳，將在明年上路，若這次修憲完成，18歲公民權將完整，各政黨應該支持年輕人參與公民權，並且希望朝野都能夠真正支持年輕人參政、參與公民社會。