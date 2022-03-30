民進黨今中執會通過徵召江聰淵參選宜蘭縣長參選人力戰國民黨林姿妙、前立委蔡培慧參選南投縣長，對上國民黨女戰神許淑華，開始「兩個女人的戰爭」，隨後由身兼民進黨主席蔡英文總統親自召開記者會宣布；蔡總統號召所有支持者與台灣隊友們「讓我們一起贏回宜蘭、翻轉南投」。

江聰淵強調，他會秉持歷任民進黨縣長「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾」的「四不誓言」，再加上「家人不干政」的「第五不」，讓民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，再次實現在蘭陽平原的土地上，成為未來縣政團隊施政的基本信念與行動準則。

蔡培慧表示，自己已辭去行政院中部聯合服務中心執行長一職，從今天起，全心全意為南投打拼，力拚勝選。未來會建立南投的路網，而且也會針對這些觀光的人口，從南投打造到烏日高鐵的捷運，這一點一滴就是要告訴大家，「蔡培慧準備好了」。

蔡英文今為兩人披上彩帶，並交付神聖使命；蔡英文致詞指出，從去年年底的公投結果，到立委的補選，顯示民進黨穩健執政的方向是受到人民肯定的，在中央執政，努力做出成績，更希望在地方縣市，能擦亮綠色執政招牌，回應人民對民進黨更多的期待。

她認為，在穩健執政基礎和民意之上，推出最強候選人，堅定團結，就能爭取更多台灣人民的支持，進一步邁向勝選。

她說，民進黨的「宜蘭經驗」，奠定「綠色執政、品質保證」口碑，也讓「清廉、勤政、愛鄉土」，成為民進黨執政的信念和行動準則。「宜蘭經驗」更是民進黨地方執政的典範。可是這幾年來，宜蘭的表現，似乎失去了過去的光彩。要「贏回宜蘭」，讓宜蘭重返光榮，民進黨派出最有魄力和執行力的戰將江聰淵。

總統強調，未來的宜蘭，高鐵延伸要推動、地方發展要進步、文化傳承要延續，需要一位清廉有操守、做事有魄力的地方首長。

她說，在這裡她要交付江聰淵一個任務：「贏回宜蘭」，繼承歷任民進黨宜蘭縣長的精神，再一次擦亮宜蘭人引以為傲的招牌，「贏回宜蘭的光榮感」。

她說，蔡培慧是實實在在的「南投女兒」。過去幾年來，她擔任行政院中辦執行長，發揮最優秀的協調跟行政能力，幫南投解決很多長期以來的問題，包括南投產業加值、升級轉型，更促成「地方創生青年創業孵育基地」，讓更多出外的年輕人可以返鄉創業。

她也努力促成，中興大學、資策會、工研院中院分部進駐南投，匯集各界的資源和技術，帶動整體地方的發展跟活化。這就是蔡培慧，為了南投的發展，所做的用心規劃。她要交付蔡培慧一個任務，就是「翻轉南投」，把科技化、智慧化導入地方，改善城鎮的體質。

她表示，今年底的九合一選舉，是民進黨「會做事」的執政能力展現，也是民進黨團結意志的力量展現，她要再次號召所有支持者，一起努力讓國家前進、支持台灣更進步，所有台灣隊友，共同相挺「宜蘭囝仔」江聰淵、「南投女兒」蔡培慧，讓我們一起「贏回宜蘭、翻轉南投」。