現在罹患癌症的年輕人越來越多，33歲的泰國創作男歌手Boy Sompob昨（29日）親自證實得了大腸癌第3期，將全面停功治療，讓大批粉絲相當憂心。

Boy Sompob曾為BL熱門劇獻唱主題曲《為愛所困》、《不期而愛》、《待到重逢時》等，嘹喨溫暖的歌聲令歌迷聽得痴然如醉，24日還公開為新劇《我為你的靈魂而來》高歌的主題曲，未料昨（29日）傳出不好的消息，他在IG以泰、英文寫道：「我想告訴大家，我剛剛被診斷出大腸癌第3期，我要盡快展開最好的治療。」

即便面對人生的低谷，Boy Sompob仍樂觀地看待，安慰大家不需要擔心，因為身邊很多人都給予鼓舞、支持，他承諾會盡快回歸舞台唱歌，修養期間新專輯和新歌發布都會延期，但可以透過媒體音樂平台收聽他的歌，同時他也為因臨時取消工作而被影響的人道歉，呼籲大家要好好照顧自己，「我們會再見面的。」許多網友紛紛留言關心：「給小哥哥鼓勵」、「奮鬥吧兄弟。早日康復」、「快點好起來，我為你加油」。

根據國民健康署癌症登記最新資料顯示，大腸癌已連續14年高居癌症發生人數第1位，臺北市立聯合醫院忠孝院區消化內科蕭奕宗醫師指出，阻塞性腸道腫瘤會導致脹氣，容易出現連環屁，還有特徵是聞起來有肉類腐臭的異味。此外，若是屁味聞起來像臭魚，要注意消化道可能有出血、潰瘍 。醫師提醒，若短暫出現這些異味，無須過度擔心，但若長期且伴隨糞便顏色較深、糞便變細、腹瀉與便祕交錯、常感覺脹氣等，都可能是腸胃道癌變警訊，務必就醫診治。