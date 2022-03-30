「購物天后」利菁憑著多年的主持功力，曾在2008年獲得金鐘獎肯定，不過她今（30日）在臉書PO在醫院的照片，透露身體亮紅燈，直呼：「人生好難」，引起外界關注。

利菁今（30日）在臉書上傳一張自己在醫院的照片，無奈地感嘆：「我現在好厭世，一根鼻導管攝影，一根針外部直接穿過喉部，插進聲帶旋轉打類固醇，不能嘔、不能動、不能吞口水，我人生好難呀！」她更表示一天得噤聲，也不能碰酒精、咖啡、汽水、酸的、辣的、燙的，連續喊了2次「我現在好厭世」，而老公許仙（許育仁）因不忍看她受苦所以不敢進診間，利菁只好獨自堅強面對。

許多網友得知利菁不舒服，紛紛湧入留言區關心：「保重身體喔」、「心疼不已，辛苦你了，加油加油，一定會安康」、「姐，快快早日康復，這樣才有力氣厭世喔」。

利菁透過經紀公司表示，因為聲音完全沙啞，去醫院看嗓音門診，原來聲音一直都這麼沙啞，是十幾年來胃食道逆流，胃酸灼傷聲帶造成，之前不知道，以為是菸酒等其他原因，醫生建議類固醇針直接從脖子注射到聲帶，所以還要透過鼻鏡，看針頭位置，治療過程令利菁超害怕，但為了將來能唱歌，還是必須忍痛治療。