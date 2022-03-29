鄭茵聲（左起）、曾國城、唐從聖、林美秀將一起演出脫口秀。（羅永銘攝）

金鐘主持天王曾國城、 四金影后林美秀、劇場才子唐從聖、網紅女神鄭茵聲今（29日）出席互動式劇場《會演是英雄》記者會，主持人陳大天一開場就切入「時事梗」，唐從聖突然故作發飆，跑上台二話不說就賞陳大天一巴掌。

陳大天介紹唐從聖上台前，以昨天奧斯卡頒獎典禮上威爾史密斯揮巴掌事件，帶到唐從聖多年前被徐乃麟用五字經幹譙事件，開玩笑說這件事會不會讓他勾起回憶，結果坐在台下的唐從聖突跑上台賞陳大天一巴掌。事後他們笑說是演戲效果。

演員在現場被問到威爾史密斯呼巴掌事件，曾國城說，「言語霸凌跟身體暴力都不支持，兩邊都有它成立的條件，但總的來說都不對，威爾史密斯可能忍無可忍，那就毋需再忍，但我覺得點到為止，雅俗共賞的玩笑要拿捏，當然威爾史密斯出手是不對」。

曾國城被問到如果在典禮上，有人拿他老婆開玩笑會怎麼處理？他說「我會說『這是最後一次』，當下不需要生氣翻臉，不知者無罪，但警告過他、大家也聽到，再說就是討打」。

如果下次又被硬搓？他秒回：「上次問過了，啪就上去了，大家一定知道他為什麼被打。」唐從聖在旁解釋「城哥是好相處、不是沒脾氣，他愛和平，但還是會動手」。

他老婆前陣子被拍到和神祕男出遊，他先前澄清說，跟老婆一起逛街的男子是兒子的羽球教練，對方也是自己的好兄弟，呼籲外界勿過多揣測。今天又被媒體問到這題，他鎮定說：「這是最後一次囉，已經結案。」要媒體最後一次問他這問題。

4位演員在《會演是英雄》將以「說、學、逗、唱」方式詮釋辛辣劇情及瘋狂情境喜劇外，演員們將配合首創的「開放式票選劇本」發揮「隨演隨上」即興演出功力，讓入場觀眾以創新的互動式科技用手機投票選三種不同主題劇本選擇自己想看的內容，更掌握決定哪個角色由誰來演的「生殺大權」。

為了這次表演將把自己多年表演功力及人生經驗應用在這次演出上的林美秀，透露會把自己比較內心的跟臺下的觀衆分享，面對「隨演隨上」及要跟買票入場的觀眾一起演戲的「挑戰」。

這次身兼編導重責大任的唐從聖，把生活中相關的表演當成題材融入劇本編寫中，他透露過往舞台劇演出中總想給觀眾多點不一樣表演，這次透過互動元素讓入場觀眾更有參與感及「快感」。相關訊息可至https：／／reurl.cc／bkv67M查詢。