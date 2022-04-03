翻轉莎士比亞經典，台南人劇團音樂劇作品《仲夏夜汁夢》再重演。（陳又維攝，台南人劇團提供）

《仲夏夜汁夢》由趙啟運擔任編劇，作曲為柯智豪，編舞為蘇威嘉。（陳又維攝，台南人劇團提供）

翻轉莎士比亞經典，台南人劇團音樂劇作品《仲夏夜汁夢》再重演，仙王仙后成變裝皇后、變裝國王，原著裡森林場景，也轉換成大型夜店，觀眾席特別區分為遊蕩區和座位區，觀眾可更直接感受到演員的表演熱力。

導演呂柏伸表示，原來的劇本談論愛情的盲目，「愛一個人，不需要太多理由，很可能睜開眼，就會瘋狂愛上這個人。」將這樣的概念置放到現代生活，呂柏伸表示，也是特別要談性別傾向，「對於性別、情慾，社會上好像都有一些固定框架，希望能帶給觀眾思考，有時候愛一個人，不是因為對方是男生或女生，而是單單因為他這個人。愛很純粹。」

《仲夏夜汁夢》由趙啟運擔任編劇，作曲為柯智豪，編舞為蘇威嘉。呂柏伸表示，在原著裡是兩男兩女、錯點鴛鴦譜的劇情，這次轉換成三男一女，其中一位原本是愛女生的男生，因為錯點鴛鴦譜而愛上男生，故事就此展開。

呂柏伸表示，莎士比亞筆下的森林有種魔幻力量，人走進去之後出來會不一樣，轉換成現代的眼光，森林變成名為「The Wood」的夜店，「現代人進到夜店也是近去狂歡，忘掉自我。」此外，劇中有許多角色也翻轉為LGBTQ人物，呂柏伸表示，希望讓他們的情慾有機會發聲，並藉此打破長久以來人們對於性別和情慾的刻板印象。

此外，呂柏伸表示，整部作品的觀演關係很特別，演員會走下舞台和觀眾互動，兩年多前在西門紅樓首演，很受觀眾歡迎，這次同樣的橋段。演出將於今（3）晚、下周4月7日至10日，在台北表演藝術中心藍盒子登場。