路迦（6814）細胞治療傳捷報，25日宣布，攜手板橋中興醫院合作申請，以自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第四期」、「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」計劃案，已獲衛福部核准，癌症別包括腦瘤(第四期)、鼻咽癌、肝癌、非小細胞肺癌、乳癌(第一至三期)、胃癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、卵巢癌、胰臟癌，十個常見癌症。

截至目前為止，路迦細胞治療委託合作的醫院，已有花蓮慈濟醫院、柳營奇美醫院、新光醫院，此次加人板橋中興醫院後，對營運將帶來不錯的助益。

路迦表示，該公司布局特管法業務上，第一階段的重要里程達成，已成功讓「LuLym-T記憶型T細胞治療技術」插旗台灣「北、南、東」的板塊，不僅讓癌症患者多一線治療選擇與希望，路迦也期待隨著免疫細胞治療癌症技術的需求持續增加，將為公司細胞治療事業營運帶來正面的挹注，推進在台灣市場的占有率表現。