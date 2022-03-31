許嘉方強調吃檳榔是罹患口腔癌的高危險群。(謝瓊雲攝)

許嘉方說，口腔長期受到慢性刺激就容易致癌，約9成口腔癌患者都有吃檳榔。（謝瓊雲攝）

正子攝影顯示鍾男左側口腔內已有4公分腫瘤(紅圈處)。（院方提供／謝瓊雲彰化傳真）

鼻塞、流鼻水，不一定是感冒或過敏引起，也可能是腫瘤在作怪。彰化縣53歲鍾姓男子連續幾個月持續鼻塞、流鼻水，甚至影響到說話、呼吸；他前往診所就醫服藥不見改善，至彰化醫院檢查才知竟是罹患口腔癌。

鍾男原本以為自己是嚴重過敏，還至藥局噴了治鼻塞噴劑，仍時好時壞、反覆發作，診所醫師檢查發現其左邊的鼻竇紅腫有息肉，但服藥也沒改善，最後經彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方檢查，才知道問題不是鼻子，而是口腔癌的腫瘤已向上侵犯到鼻竇腔。

許嘉方表示，鍾男就醫時說左鼻症狀很嚴重，只能靠張嘴呼吸，加上鼻塞說起話來大舌頭，讓人聽不清楚，還曾被不知情的天真孩童取笑是在說外星語。

經電腦斷層及病理切片、正子攝影等檢查，發現鍾男左側牙齦內有一個約4公分大小的惡性腫瘤，已經往上穿越骨頭，破壞到鼻竇腔，引起鼻子不舒服的症狀。經放射線治療和化學治療，鼻塞流鼻水症狀改善許多，然而抗癌仍有漫漫長路要走。

原以為是鼻竇炎，檢查竟確診口腔癌，讓鍾男大感意外，心情低落表示，自己10多歲就開始嚼食檳榔的他，已吃了30多年不中斷，明知道吃檳榔容易罹患口腔癌，但還是不甘心，那麼多人都在吃，為何他就中了，希望現在戒菸、戒檳榔，一切還來得及。

許嘉方說，口腔長期受到慢性刺激就容易致癌，約9成口腔癌患者都有吃檳榔；呼籲大眾戒菸、戒檳榔，定期接受口腔癌篩檢，若口腔黏膜出現病變要盡速就醫治療。

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