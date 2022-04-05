受更具傳染力的Omicron亞變種BA.2影響，英國染疫人數暴增，英國政府近期更新新冠症狀清單，一口氣增加9個症狀，包括流鼻水、喉嚨痛、呼吸急促等大眾早已熟悉的新冠症狀，被英國專家酸爆「慢了2年」。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）1日公布，截至3月底，英國預計有490萬人感染新冠肺炎，英格蘭地區每13人中就有1人染疫。
值此之際，英國國民保健署（NHS）悄悄更新官網的新冠症狀清單，一口氣新增9大症狀，包括呼吸急促、疲倦、身體疼痛、喉嚨痛、鼻塞或流鼻水、食慾不振、腹瀉、感覺不舒服或生病。官網還附註說明：「這些症狀可能和感冒、流感等其他疾病非常相似。」
其實英國政府此次更新的新冠症狀早已是大眾所熟悉的症狀，不過在此之前，英國國民保健署（NHS）官網僅羅列發燒或發冷、持續咳嗽、嗅味覺改變等3種症狀，疫情爆發2年多來都未再更新名單。
報導指出，英國政府終於更新症狀清單，是因為當地的免費病毒篩檢政策已經結束，接下來只有特定族群還能免費篩檢，其餘民眾必須自費。
英國國民保健署一口氣新增9大症狀也讓專家大酸「慢了2年」，疫情追蹤應用程式ZOE首席研究員史派克特（Tim Spector）發布推文反諷，指出在經過2年的遊說及ZOE使用者的通報後，「英國國民保健署的官方主要新冠症狀終於改了，萬歲！」不過他也說至少是個好的開始，此舉能幫助減少感染。
史派克特也表示，目前英國確診者通報的前5大症狀依序為：流鼻水（83%）、疲倦（71%）、喉嚨痛（69%）、頭痛（69%）、打噴嚏（68%）。
文章來源：NHS quietly expands list of Covid symptoms to include NINE new signs of illness - including body aches, runny nose and diarrhoea... but critics say it's two years too late
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