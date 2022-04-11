倫敦國王學院(King's College London)一項新的研究發現，人體對於普通感冒症狀大約持續7到10天，新冠疫情持續肆虐全球，本土染疫人數捲土重來，若患者在完整接種3劑疫苗後感染Omicron變異株，則症狀持續的時間平均為4.4天，換句話說，僅是普通感冒症狀持續時間的一半。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，倫敦國王學院於英國爆發Omicron病毒期間，針對6.2萬名已接種疫苗的受試者進行研究，一項新發現指出，染疫後所需的恢復時間與患者接種疫苗的劑量息息相關。

報告說明，患者已達「完整接種」，亦即3劑疫苗在身，若不慎感染Omicron病毒症狀將會持續4.4天，短於僅接種2劑疫苗的8.3天，前者比起普通感冒症狀期持續7到10天少了一半。

此外，施打疫苗的劑量也會直接影響不同種類病毒株的恢復期，同樣是完整接種3劑疫苗，感染威力較強的Delta病毒症狀會比Omicron更久。Delta持續大約7.7天，若患者本身僅施打2劑疫苗，那麼症狀會長達9.6天。

墨爾本迪肯大學流行病學系教授貝內特(Catherine Bennett)表示，「疫苗劑量決定患者的免疫力，即使無法達到完全免疫，但也有助於縮短症狀期。」更進一步補充，該研究表明接種加強劑無疑是新冠肺炎大流行下最值得的選擇。