染疫中症又增1例 30多歲女無慢性病 最新病況曝 14:202022/04/11 中時 王家瑜 、中時新聞網、 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 染疫中症又增1例，30多歲女只打1劑疫苗，指揮中心表示，該患者血氧濃度曾低於94％，已接受瑞德西韋及氧氣鼻管，胸部X光無肺炎情形，未入住加護病房，目前住院隔離中，病況穩定。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 染疫中症又增1例 30多歲女無慢性病 最新病況曝 訂閱影音： 中時新聞網 疫情指揮中心今日公布，國內新增1例中症個案，為本國籍30多歲女性，無慢性病史，今年初曾接種第1劑新冠疫苗。由於遭匡列為接觸者，4月6日確診，Ct值17.9，血氧濃度曾低於94％，已接受瑞德西韋及氧氣鼻管，胸部X光無肺炎情形，未入住加護病房，目前住院隔離中，病況穩定。 指揮中心統計，今年1月以來國內本土個案共3976例，其中3961人皆為輕症或無症狀，占比99.62％。中症個案共13人，重症個案共2人皆已病逝。 感冒還是確診？醫曬1圖看懂差異 Omicron這兩症狀最特別 確診630例 本土＋439 北巿首度破百人染疫 #新冠肺炎 #台灣 #中症 #確診 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮女中再增確診感染源不明！急宣布停課14天 05:502022/04/11 生活 連3天本土破400例 陳時中曝疫情觀察指標 14:312022/04/11 生活 台中市議員施志昌助理染疫 服務處所有人皆配合防疫政策 11:162022/04/11 政治 嘉縣＋6 精忠營區再傳5新兵確診 全營累計22人染疫 14:092022/04/11 生活 本土＋431 南投加零破功 全島淪陷 04:102022/04/11 生活新聞 施志昌女助理染疫 蔡其昌：會維持健康監測 14:002022/04/11 政治 蘇貞昌下令「重症清零」強化高齡者打疫苗 12:232022/04/11 生活 竹縣＋12！仰德群聚續燒 確診足跡曝光 雙鐵、郵局都中鏢 13:572022/04/11 生活 班級不同也染疫 北港高中＋1生確診 全校停課至18日 13:182022/04/11 生活 竹市＋10 某公司爆4染疫 擴大匡列23人 14:592022/04/11 生活 影／陳時中爆最近有這好消息 一堆網友全怒了 08:502022/04/11 政治 台電員工確診 總公司第一時間隔離清消 全員快篩 10:582022/04/11 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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