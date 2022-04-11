染疫中症又增1例 30多歲女無慢性病 最新病況曝

疫情指揮中心今日公布，國內新增1例中症個案，為本國籍30多歲女性，無慢性病史，今年初曾接種第1劑新冠疫苗。由於遭匡列為接觸者，4月6日確診，Ct值17.9，血氧濃度曾低於94％，已接受瑞德西韋及氧氣鼻管，胸部X光無肺炎情形，未入住加護病房，目前住院隔離中，病況穩定。

指揮中心統計，今年1月以來國內本土個案共3976例，其中3961人皆為輕症或無症狀，占比99.62％。中症個案共13人，重症個案共2人皆已病逝。