沒刷好牙，可能真的會「傷心」。心臟外科醫師楊智鈞表示，最新研究發現，65%的動脈斑塊的樣本，含有細菌DNA，其中42%來自口腔綠色鏈球菌，這些細菌從牙齦進入血液後，會逐漸釋放發炎因子，增加心肌梗塞的危機；重症醫師黃軒則指刷牙次數與糖尿病有關，每天刷牙3次，可降低14%糖尿病風險。

楊智鈞在粉專「楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人」發文指出，我們一直以為心臟病的兇手是飲食過於油膩、膽固醇高、壓力大，但2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究，卻揭露了一個讓醫學界震撼的真相，心臟病的隱形推手，很可能是細菌。

楊智鈞表示，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）的研究人員分析了超過200份的動脈斑塊樣本，結果發現，有65%的樣本含有細菌DNA，其中約42%來自口腔綠色鏈球菌。

在血管內釋放發炎分子

楊智鈞表示，這些細菌平時安靜地待在牙齦裡，一旦進入血液，就會在血管壁上建立一層像膠膜的保護層，稱為「生物膜（biofilm）」。它們不會讓人立刻生病，而是潛伏多年，慢慢釋放發炎分子，削弱血管壁。當壓力太大、感冒、或免疫力下降時，細菌甦醒，引發局部發炎，讓動脈斑塊破裂、血栓生成，那一刻就是心肌梗塞的瞬間。

楊智鈞表示，研究主持人Petri Karhunen教授說：「我們長期將心臟病視為生活型態與膽固醇問題，但忽略了感染與免疫反應的角色。這項發現讓我們重新審視心血管疾病的根源。」

日刷3次糖尿病風險降14%

楊智鈞表示，這意味著預防心臟病，不僅是控制飲食中的油、鹽、糖，更要改善口腔細菌與慢性發炎，因為有時候引爆心臟病的導火線，就藏在每天是否落實刷牙的那3分鐘裡，好好刷牙，不只是預防蛀牙，也是在守護心血管健康。

黃軒在粉專發文指出，一項研究顯示，刷牙對不同年齡層及性別的族群，都可降低罹患糖尿病的風險。51歲以下的青壯年族群，每天刷牙3次，可降低患糖尿病風險14%，52歲以上的人，每天刷3次牙，也能降低7%糖尿病風險。