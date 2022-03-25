民進黨立委張宏陸的服務處主任吳亞蓁今（25日）下午在臉書發文表示，已登記參加民進黨新北市板橋區的議員黨內初選，她表示，回想參與政治公共事務的經歷，才發現自己和板橋的緣份竟如此之深，要發揮自己的專長所學，投入板橋區，參選新北市議員。

吳亞蓁說，畢業後的第一份工作，就是在台北縣黨部擔任行政幹事，一路從基層黨工到黨部執行長、中央黨部婦女部副主任、民進黨中執委，更參與了總統蔡英文參選新北市長、總統及院長蘇貞昌參選新北市長的輔選工作，一直到民進黨執政後，到張宏陸委員辦公室服務。

這一路上，自己工作在板橋，生活在板橋，服務的對象也幾乎都是板橋的朋友。板橋，是自己最熟悉的所在，早已是個不折不扣的板橋人。

吳亞蓁說，歷經這一項又一項的政治事務挑戰。現在下定決心，發揮自己的專長所學，投入板橋區，參選新北市議員。這是一條可以為大家承擔更多責任的道路，我希望從自己開始，讓更多人看見，只要愛這塊土地，關心身邊的人，願意為公共事務付出，即使沒有顯赫身家背景、沒有財團撐腰，仍然可以有能力、有自信地為理念奮鬥，為大眾權益發聲。