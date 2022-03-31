苗栗縣去年大腸癌篩檢發現陽性個案將近1500人，但其中3分之1的人害怕大腸鏡檢查放棄回診。苗栗衛生局為避免民眾延誤就醫，今年結合大千、苑裡李綜合及竹南慈祐3家醫院，凡是糞便潛血呈陽性回醫院複檢者，3家醫院各補助100名價值2500元的無痛式大腸鏡檢麻醉費用。

苗縣府衛生局長張蕊仙表示，依據衛生福利部統計，大腸癌在10大癌症中排名第3，在2017年每10萬人口有42.9人得癌，其中有6489人因此死亡，而苗栗縣去年大腸癌篩檢共2萬2039人，發現陽性個案就有1463人，但454人因害怕大腸鏡侵入式檢查，而拒絕回診複檢︒

今年苗栗縣政府衛生局結合本縣大千、苑裡李綜合及竹南慈祐3家醫院，推出健康大利多，凡在該院篩檢糞便潛血呈陽性的民眾，回該院複檢者各補助100名價值2500元的無痛式大腸鏡檢之麻醉費用，以鼓勵民眾盡早正視腸癌的威脅。

張蕊仙說，大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，罹癌風險會隨著年紀增長而增加，通常好發50歲以後，如果早期透過大腸鏡檢查，發現腺瘤瘜肉並切除才有機會避免大腸癌威脅，因此考量潛血驗便篩檢陽性鄉親回診率不高，縣府特別補助無痛檢查的費用。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，大腸癌發生的原因為包括家族史、年齡、第2型糖尿病、肥胖等都是高風險群，尤其常吃燒烤紅肉、加工肉製品、喝酒跟抽菸等不良習慣，都是提高致癌原因。

他提到，國民健康署提供50到74歲民眾，每2年免費1次「定量免疫法」糞便潛血檢查，檢查前不需限制飲食，若糞便潛血檢查篩檢結果呈陽性，則建議進一步接受大腸鏡檢查，早期發現治療存活率都很高。