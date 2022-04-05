近期疫情持續升溫，遠東SOGO百貨忠孝館群聚案就發了7萬多封簡訊提醒，社區篩檢站連日額滿；對此，衛生局表示，將滾動式修正量能，民眾也可至急診由醫師評估風險安排採檢。

台北市設有聯合醫院中興、仁愛、和平、陽明、忠孝院區及萬芳醫院、關渡醫院共7個社區篩檢站，平日上午每天各180個名額供民眾預約採檢，近期卻因疫情不斷升溫，預約皆滿額。

根據衛生局統計，中興、仁愛、和平、陽明、忠孝院區及關渡醫院篩檢站昨天預約率達到100％，僅萬芳醫院篩檢站仍有餘額；今天仁愛、和平院區及萬芳、關渡醫院更是現場緊急加開名額，讓有疑慮的民眾採檢。

北市衛生局疾管科長張惠美表示，只要有症狀、有接觸風險的民眾都鼓勵到社區篩檢站預約採檢，量能會依據疫情狀況滾動式調整，也可以到急診掛號由醫師根據風險評估安排採檢。

張惠美指出，近期因遠東SOGO百貨忠孝館群聚及立法院助理染疫等發送較多細胞簡訊，會隨時評估篩檢站現場狀況加開名額，但長期而言仍要考量醫療人力及民眾需求等，目前暫不調整篩檢站營運政策。