豐原區軟埤仔溪水環境改善計畫，總經費共1.5億元，預計年中將辦理招標作業。(立委江啟臣服務處提供)

豐原區軟埤仔溪水環境改善計畫總經費共1.5億元，預計年中將辦理招標作業；因五權路軟埤二號橋往上游至三豐路豐里橋段，河道乾枯影響水域生態。立委江啟臣22日邀集各單位會勘，希望中央能調配水源讓下游有水可用；農田水利署強調，豐水季可全力配合，但枯水季要支應環境生態用水恐有困難。

立委江啟臣22日邀集經濟部水利署、農田水利署及第三河川局、中區水資源局、市府水利局等單位會勘軟埤仔溪水環境改善計畫。江啟臣說，軟埤坑溪源自石岡壩南幹線，溪渠貫穿豐原市區途經葫蘆墩公園。

江啟臣表示，2018為辦理台中花博，市府針對前期工程進行水域及陸域改善，但五權路軟埤二號橋往上游至三豐路豐里橋段，水路兩側護岸及水域範圍皆保持原始狀態，不僅河道乾枯動線不佳，雜草叢生、缺乏景觀美化，汙水整治未完善也導致汙水持續匯入，恐影響水域生態。

江啟臣指出，軟埤仔溪水環境改善計畫屬「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」，總經費1.5億，由經濟部補助1.17億元，市府自籌3300萬元，目前市府正在辦理細部設計；預計年中將辦理招標作業全案工期約11個月，將請水利署與農田水利署全力配合地方政府需求，完成橫向溝通，讓工程順利進行。

水利署說，軟埤仔溪源頭為大甲溪，在滿足常態用水需求後，若有多餘水量，同意放流至軟埤仔溪。農水署說，目前由台中管理處以分區輪灌方式，並訂定輪灌公告周知農民施行中，無多餘水量支援軟埤仔溪環境生態用水常態使用，若上游石岡壩有增供環境生態用水，農水署可協助圳路引水至軟埤仔溪。

江啟臣強調，總經費1.5億元都是人民的納稅錢，必須將錢花在刀口上，進行審慎規畫。水環境改善工程除景觀環境美化，生態保育與水質改善也是重要關鍵；，水量調節若遇乾旱期間，除做好水量管控保障下游供水量外，工程設計應針對枯水期無法分流做出防範因應措施。