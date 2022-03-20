國民黨、民進黨的台南市議員初選領表登記21日展開，深綠票倉的台南市，民進黨新人表態參選爆炸，約有20多人首次表態參選，卻因新人太多反稀釋能見度，登記前夕，多人民調「測不到生命跡象」，決定打退堂鼓。

台南市一直是民進黨政治大票倉，過去的議員選舉經驗，只要初選出線，最後當選機率高，許多人抱著姑且一試的心態參加黨內初選。

今年初選登記前，表態參加台南市民進黨內議員初選者眾多，新人爆炸，預估20多人，從街頭看板可看出派系結盟明顯，預估將有派系成員聯合登記情況。

民進黨初選登記日逼近，參加者需繳交登記費、民調費與保證金共50萬元，一旦初選落榜，只能要回保證金10萬元，等於損失40萬元。因此登記前夕的民調高低，成為表態參選者評估真正登記的關鍵，已傳出多名新人因民調落差太大，甚至「測不到生命跡象」，紛紛決定棄賽。

民進黨台南市黨部主委潘新傳證實，民進黨台南市議員黨內初選情況熱鬧，雖有20多人首次表態參加登記，已有耳聞不少人在登記前臨陣退卻。

有資深民進黨員分析今年新人參選過多現象，許多年輕人靠著派系相挺冒出頭，自認身為政壇新鮮人，沒有負評，卻缺乏政治歷練，但民眾會看學經歷，除非舊的作不好，否則不代表新人就有希望。

民進黨新人輩出頭角崢嶸，同為首次參與初選的政壇新人陳世安，坦言今年新人參選爆炸分散了造勢空間，媒體又關注在俄烏戰爭等國際新聞，主打新人牌不再吃香，不如進入「巷戰」，深入巷弄面對鄰里選民，勤跑基層提高知名度。