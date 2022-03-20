國民黨立委鄭麗文16日怒槓衛福部長陳時中，事後臉書遭逾7千名網友狂洗，對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪認為，對於立委的質詢，陳時中應無需動怒，更質疑若疫苗採購沒破局，死去的800多條人命的流失是否可以減少？

針對鄭麗文的質詢，陳佩琪今（20日）在臉書發文表示，自己個人長期以醫師為業，對此有些感想：首先，陳認為，陳時中應無需動怒，醫院面對短期有大量類似原因的死亡個案，都會開mortality conference，討論死亡率和死亡原因，還會跟國外比較，若比較優（死亡率較低），就可說服立委（或說打臉）立委，部長當場若忘了數據， 應可詢問旁邊陪同質詢的幕僚，所以說部長真的毋須動怒，拿出數據來就好。

其次，陳佩琪指出，有大批網民留言支持部長，撇開那些沒頭像、沒朋友的帳號不談，具名留言者應找出死亡率來反駁（打臉）立委，不然只留這種「我愛阿中， 支持部長」的言論， 難道是要表達「800多個死亡都是應該的，阿中部長真棒，你立委叫什麼叫？」心想不前久自己才被20多則新聞引述網民言論，說自己「留言文不對題， 精神有問題」， 所以留言除要切合內文外，不是也應該有些實質的數據來反駁，這才是有內涵、正常的留言，不是嗎？

陳佩琪稱，第三，大家都知道公衛醫學的最高境界是「預防勝於治療」，例如成人三高和癌症，當然是從前端生活習慣和定期篩檢做起，說到傳染病，大家想當然就是用疫苗來預防了。先前講過很多次了，台灣醫療先進，疾病是要從預防手段下手，而不是像落後地區一樣，得病了，再去找醫生幫你治療。

此外，陳佩琪提到，大家還記得東洋要買BNT一事嗎？這是2020年的事了， 隔年5月中社區大爆發，陸續死亡800多人，這些人若是早點有疫苗打，結果是否會不同？相信不是全然，但至少有部分是可避免的。

陳指出，這些死亡者很多或許都合併有慢性病，但有慢性病的長者能在疫情大爆發前得到打疫苗的機會，後續800條人命的流失是否可以減少？相信不是全然，但至少是部分，也是執政者當時可以做的事情。每個家屬對親人都是懷抱希望的，指揮官說BNT破局不後悔，立委質詢800多條人命，沒檢討，只見立委臉書被灌爆，所以這些人死都是應該的？不知這些亡者的家屬聽了有何感想？