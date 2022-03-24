新冠疫苗Novavax要來了？ 陳時中證實：有200萬劑

民間捐贈1500萬劑BNT疫苗已用罄，目前仍在洽談中，外界關心未來是否還有新疫苗？台大醫院感染科醫師李秉穎在廣播節目中透露新冠疫苗Novavax「有機會進來」，衛福部長陳時中今天被問及此事證實「本來就有安排一批」，屬於COVAX的一部份，總共200多萬劑，但首批到貨時間及數量都尚未確定。

陳時中今天上午赴立法院社福及衛環委員會，被問到我國是否有規劃購買Novavax疫苗，他表示「我們本來就有安排一批」，屬於COVAX（全球新冠肺炎疫苗實施計畫），總共200多萬劑，但第一批會來多少還不確定，到貨時間也還在談。

另外台北智慧城市論壇目前累計3名外賓確診，陳時中表示，目前未有新增確診個案。他坦言，本來的計畫是密集快篩，隔一天就要篩一次，並由隨團人員帶領，和其他人區隔開來，但第一天區隔沒有做得很確實，需要檢討。

至於第一天具體哪些部分沒有落實區隔？他指出，外賓本來應該和我們這邊的人完全區隔，但事實上在展場裡面有和民眾接觸，當然不是很密切的接觸，但本來分流的泡泡規劃就做得不是那麼好。