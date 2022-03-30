英國警方將建議，就派對門事件(Partygate)對英國首相強生(Boris Johnson)辦公室與住處開出20張定額罰款，儘管不確定強生是否受罰，但他的大位已經因非法集會受到威脅，如今有多名反對派要求強生要辭職下台。

據美國廣播公司新聞（ABC News）報導，派對門醜聞指的是在2020-2021新冠疫情大流行期間，英國發布禁令，並數次封城，但包括唐寧街在內的政府單位卻仍數次舉辦「自帶酒水」的聚會，包括工作人員的慶生趴和葡萄酒趴等。而當時數百萬計英國人正因禁令，而不得與家人見面，甚至有數千人因為違反英國的新冠禁令，而被罰款60-10000英鎊(約2300-380000台幣)。

英首相強生(Boris Johnson)為派對門(Partygate)事件在國會道歉

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）聲明，不會證實罰單是開給哪場集會的參加者，因為這可能暴露對方身分，但強生辦公室表示，若收到罰款通知，他們將會公開；而警察正在檢視大批資料，以確定是否要增加裁罰。

一些反對黨與執政黨保守黨成員表示，如果強生確定因為非法聚會被罰款，那他應該辭職。在俄羅斯入侵烏克蘭之前，強生的任期就因派對門醜聞備受威脅。

內閣辦公廳高層官員格雷（Sue Gray）表示，是因為強生政府的領導力和判斷失誤，才造成此事件的發生。最大在野黨工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）痛批，派對門事件是賞了數百萬遵守防疫措施英國人民的「一記耳光」。她指出，這種文化是從高層開始的，責任在首相身上，他花了好幾個月在說謊，企圖粉飾太平，這是他應該下台的原因。

強生的發言人布連恩(Max Blain)則拒絕透露，強生是否會辭職，他說:「這只是一種假設。」