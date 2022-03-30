中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日宣布，將在基隆實施「類普篩」計畫，網友風傳並驚嘆表示，「新名詞！」「普篩就普篩，什麼類普篩？」「好了啦！」「1.5個博士可以叫類博士嗎？」

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增56例本土個案，本土個案以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚仍擴散最嚴重，新增13人，另外還有6起零星個案，基隆單日就新增19人，整起傳播鏈累積68人確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，30日下午前往基隆市政府討論防疫政策，陳時中提出，將在基隆實施「類普篩」計畫，由中央提供快篩試劑，地方政府發放與回收確認狀況，如果基隆類普篩經驗完整，未來將會作為全國防疫政策。

對此，PTT網友驚嘆，「新名詞！」「什麼是類普篩？」「福篩」、「誰想出來的？」「普篩就普篩，什麼類普篩？」「類獨裁？」、「類民主退步黨」、「塔綠班不是反對普篩？」「好了啦」、「去年還在嘴雙北」、「1.5個博士可以叫類博士嗎？」