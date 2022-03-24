在南港展覽館登場的《2022智慧城市展》，共有30位外賓循「專案泡泡」模式入境，但因共送了兩次防疫計畫版本，導致最後有13人於機場採檢，17人到飯店才篩檢，至今累積3人確診。中央流行疫情指揮中心陳時中坦言，兩文都是「我准的」。

對於2022智慧城市展的30人外賓，為何17人在飯店採檢，另外13人在機場採檢，陳時中今天表示，第二封文是週二（3月22日）中午，才到他手上。

他指出，第一封文是要求專案中部分貴賓從機場下來後，改由防疫遊覽車專車方式送到旅社採檢，「我准了」，但後來又一篇文，又希望改在機場採，「我也核准了」。

陳時中說，他認為兩個方式都可以，主要機場採需視量能，因為機場效率很高因此認為沒問題，至於在旅館採，就是泡泡專車要做好即可。

到底是哪個單位的疏失？陳時中表示，檢討報告會等相關接待人員完成居家隔離後，才會開始討論，因為細節問題很多，隨行者才會比較清楚。

外界質疑，專案泡泡就出現漏洞，未來國門開放準備好了嗎？陳時中強調，泡泡開放對於整體邊境開放腳步影響不大，邊境管理不是全部都免隔離近來。他強調，接下來即使走向開放，還是要居家檢疫，跟開放腳步無關。