衛福部長陳時中昨在說明中和疫情時疑報錯確診者住址，今遭立法委員江永昌質疑作法失當，要求給民眾一個交代。衛福部次長李麗芬備詢時代為致歉，強調衛福部將來會更加謹慎，並對門牌號碼遭誤植的民眾感到抱歉。

陳時中昨在指揮中心說明，案22639是居住在中和某社區的76巷11弄7樓5號、案22598居住在9弄，其餘確診者分別居住在11弄7號一樓、5號二樓、7號二樓，另有兩人則住在5號一樓及5號三樓。

而過去陳時中一向不願透露確診者詳細地址，昨突然公布確診者住址引起外界討論，對此他今天指出「我們沒有公布全部地址」，且依《傳染病防治法》有必要可公布，但此案沒有公布必要，之所以透露部分門牌，只是為提供外界進行相關聯的辨識性，就像過去防疫旅館發生群聚事件一樣。

不過出身新北市中和選區的民進黨立委江永昌不這麼認為，他指出依《指揮中心確診個案發布原則》，確診者居住地點可公開，但不能公布完整住址，陳時中昨公開該公寓的巷、弄、號、層，民眾只要用網路即可查出就是經過那一條路，衛福部如未修正發布原則「那就是逾越標準。」

江永昌進一步指出，陳時中昨甚至把確診地址講錯，如因報錯地址傷到民眾，帶給民眾困擾，衛福部難道沒有責任？

李麗芬坦言，昨報門牌時確實報錯，對此感到十分抱歉，以後衛福部將更加謹慎，並再次向受影響的民眾表達抱歉。

新北市長侯友宜也不建議公開確診者地址，認為應給確診者多一點空間，陳時中則強調，「我們沒有說是哪一條街，我若只講一條街，會變成整條街大家都擔憂」，但說出來只是地方的人會知道，而當地的人也會關切在哪裡。