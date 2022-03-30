基隆市長林右昌日前因與確診者有過接觸而進行3天的居家隔離，天數問題引起各界不滿後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中才在記者會上宣布改為10天。對此，國民黨立委鄭麗文質疑「難道隔離的天數取決於有沒有黨證嗎？那麼總統、副總統是不是只要隔離30秒？」

鄭麗文表示，林右昌隔離天數變來變去，陳時中甚至說「防疫期間要按科學做事」，讓她不禁反問「部長，到底是科學防疫還是政治防疫？」鄭麗文指出，依目前的防疫規定標準，只要有接觸一律都是居隔10天，且過去許多民眾只是跟確診者同一天、不同時段到訪同場所就被匡列，批評「怎麼能依照接觸時間的長短來決定市長的居隔天數？」

鄭麗文說，防疫是每個人的責任，一旦有了特例、規則被打破，一切都會很難控管，不管是誰都該一視同仁，怒批「陳時中想要選舉，對於為期兩年的防疫已經顯得心不在焉，先是專案泡泡、再來是靠黨證就能縮短居隔天數，每次指揮中心都有自己的一套『標準』，但是疫情一旦炸開，都不會有人負責」。

鄭麗文認為，陳時中說的防疫是按照科學做事，但指揮中心這兩年多來按照政治做的事已經數不勝數，狂酸「這就是所謂的『用科學來做事』？簡直是笑話一則！」

林右昌日前頒獎給確診警時脫口罩合影，稱會以「最高規格要求自己」，進行3天的居家隔離，隨著該群聚擴大後，因為無法確定確診警官是餐會前、中或後染疫，將居隔從三天延長為10天。