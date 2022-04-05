柯文哲嗆絕對比中央更懂防疫 陳時中：懂了最好，趕快做

行政院近期拋出「新台灣模式」防疫策略，昨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋是維持正常生活的同時積極防疫，並表示雙北有問題可行文中央。台北市長柯文哲今對陳時中開砲，直指「講到防疫，我們絕對比他更懂」。陳時中今回應「他懂最好，我不是說他不懂，懂最好，趕快做」。

因應Omicron疫情，行政院長蘇貞昌日前拋出「新台灣模式」，陳時中昨解釋，新台灣模式就是維持正常生活同時積極防疫，因此鼓勵全民都能做好自主應變措施。今柯文哲對此開砲，直指「講到防疫，我們絕對比他更懂」，並反問什麼叫「正常生活」？

今有媒體詢問柯文哲所說的「我們絕對比他（陳時中）更懂」，陳時中回應「他懂最好，我不是說他不懂，懂最好，趕快做」。語畢，陳時中又再度強調沒有說柯文哲不懂，他絕對沒有這個意思，只是他講過很多次了，內文不知道的話，可以行文來溝通。

另外，柯文哲今也表示疫情一定會蔓延，從韓國經驗來看，大選將讓疫情更難控制，最擔心今年是台灣地方選舉年，「政治干擾專業」，可容忍的確診數不是陳時中能說的算，恐怕是民進黨選戰小組來討論。

對此，陳時中表示，確診數目不是任何人講的算，也不是我說的算，只能回推醫療量能，每個步驟採取什麼因應對策，把它做好，無法完全地控制在1000、2萬、1萬等，這是不切實際的，只能說到了1500、2000、3000時，該怎麼做，我們會把它定好來。